ещё! выкл. сиськи
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18.01.2021 19:21 | интересное от therapy | комментарии: 3  ↓ 
Высокоточные атомные часы на цезии-133 с величиной частоты, похожей на телефонный номер с кодом страны: 9 192 631 770 Гц. Погрешность атомных часов составляет 1 секунду за 300 миллионов лет.
1080x540, 102 Kb / часы, атомные

комментарии
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nifeus | 18.01.2021 19:34
погрешность при определенной температуре давлении и силе гравитации, которые основаны на других приборах имеющих погрешность.
therapy | 18.01.2021 19:39
хз , обычно их закапывают в пустыне, где все стабильно ))
Polina | 18.01.2021 20:01
чего ж страшные такие?! неужто побаще нельзя было внешний вид сделать?
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