19.01.2021 16:02 | тексты от Polina | комментарии: 0 ↓ от Она не была в Эмиратах,

Не видела Рим никогда

И вряд ли увидит когда–то:

Ей не с кем оставить кота.

Ей снится порой на рассвете

Родной её город — Чита.

Она и туда не поедет:

Ей не с кем оставить кота.

А боль, словно острая спица,

Засела в районе хребта…

Но как она ляжет в больницу?

Ей не с кем оставить кота.

Ей скоро уже девяносто –

Она доживет и до ста.

Секрет долголетья? Всё просто:

Ей не с кем оставить кота.

Вера Бутко, стих

