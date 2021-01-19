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19.01.2021 16:02 | тексты от Polina | комментарии: 0 ↓
Она не была в Эмиратах,
Не видела Рим никогда
И вряд ли увидит когда–то:
Ей не с кем оставить кота.
Ей снится порой на рассвете
Родной её город — Чита.
Она и туда не поедет:
Ей не с кем оставить кота.
А боль, словно острая спица,
Засела в районе хребта…
Но как она ляжет в больницу?
Ей не с кем оставить кота.
Ей скоро уже девяносто –
Она доживет и до ста.
Секрет долголетья? Всё просто:
Ей не с кем оставить кота.
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