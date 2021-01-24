ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @Nick7rus, велосепидимты нужду спраыит не дадут! »
24.01.2021 10:46 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Ребят, я в автозаке. Здесь много народу, очень душно, но никто не унывает. Это реально свободные люди прекрасной России будущего - айтишники, SMM-щики, переводчики, студенты. Они делают селфи, смеются, кидают друг другу мемы. Писать буду редко, потому что за рулём неудобно.
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supershmel | 24.01.2021 11:21
и ни одного спортсмена или мажорика всех в думу силой запихал репрессивный режим
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