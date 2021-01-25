25.01.2021 19:01 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Глухое пересечение, 1997 год, Англия



Пересечение рельсов под прямым углом практически не используется в Европе и России — из–за опасности столкновения, а также возможности схода с рельс.

В США, напротив, глухие пересечения довольно распространены: их устанавливали при пересечении железных дорог, принадлежавших разным компаниям. Многие из них не оборудованы сигнализацией, и машинист должен остановить локомотив и убедиться в безопасности проезда.

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