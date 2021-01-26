|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
26.01.2021 19:34 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Песчинки из поднятого винтами пылевого вихря чиркают по металлической полосе на винтах, и создают видимый ореол вокруг вращающихся лопастей. Эффект вызван сгоранием вырванных песчинками воздушного вихря металлических частиц кромки винта. Как искры при работе "болгарки"
https://en.wikipedia.org/wiki/Kopp%E2%80%93Etchells_effect
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 114276 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 253 / 334| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————