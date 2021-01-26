ещё! выкл. сиськи
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26.01.2021 19:34 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Песчинки из поднятого винтами пылевого вихря чиркают по металлической полосе на винтах, и создают видимый ореол вокруг вращающихся лопастей. Эффект вызван сгоранием вырванных песчинками воздушного вихря металлических частиц кромки винта. Как искры при работе "болгарки"

https://en.wikipedia.org/wiki/Kopp%E2%80%93Etchells_effect
1919x1275, 445 Kb / триболюминесценция, Эффект Коппа-Этчелла, вертолет, винт, песок, свечение, CH-47 Chinook, Афганистан

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