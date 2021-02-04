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04.02.2021 09:23 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Cижу на скамейке в метро, жду поезда. Тут подходит ко мне непонятный чел
с мобильником, протягивает его мне со словами:
- На, поговори.
Я в непонятках о чем, с кем и зачем мне говорить. Беру трубку:
- Алло?
- Привет, слушай, объясни этому мудаку, как проехать на Автозаводскую.
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