04.02.2021 09:23 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Cижу на скамейке в метро, жду поезда. Тут подходит ко мне непонятный чел

с мобильником, протягивает его мне со словами:

- На, поговори.

Я в непонятках о чем, с кем и зачем мне говорить. Беру трубку:

- Алло?

- Привет, слушай, объясни этому мудаку, как проехать на Автозаводскую.