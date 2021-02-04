ещё! выкл. сиськи
« WWWolfy: https://bit.ly/3cMVG42 »
04.02.2021 09:40 | тексты от Murrzik | комментарии: 4  ↓ 
Еврей, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает
шарить по карманам, а под нос бормочет:
- Чёрт, кажется в машине кошелёк выронил...
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед
такси, ехидно говорит:
- А Рабинович не врёт, это правда работает...
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
akel | 04.02.2021 12:18
Этот анекдот ещё одесские джентльмены экранизировали.
Murrzik | 04.02.2021 12:19
akel (12:18), удалять?
dimas | 04.02.2021 12:21
Murrzik (12:19), нет, страдай.
akel | 04.02.2021 12:30
Murrzik (12:19), рекомендую перед публикацией сверяться с "Городком", "Джентльменшоу" и даже с "Шоу Бени Хила".
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 7
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 114492 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 225 / 334| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer