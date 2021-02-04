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04.02.2021 09:40 | тексты от Murrzik | комментарии: 4 ↓
Еврей, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает
шарить по карманам, а под нос бормочет:
- Чёрт, кажется в машине кошелёк выронил...
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед
такси, ехидно говорит:
- А Рабинович не врёт, это правда работает...
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