ещё! выкл. сиськи
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10.02.2021 21:35 | тексты от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
Никогда не следует злиться - от этого дрожат руки и сбивается прицел.
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