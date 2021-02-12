ещё! выкл. сиськи
« Real McCoy: @vaillant, косплееры недоделанные :) »
12.02.2021 15:41 | ссылки от therapy | комментарии: 2  ↓ 

комментарии
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Murrzik | 12.02.2021 16:04
Были же. Или песня другая?
Polina | 12.02.2021 16:34
Murrzik (16:04), другая.
понравилось. слушайте музыку без просмотра клипа - совсем другое чувство, восприятие. когда смотришь клип, восприятие музыки иное, притупленнее, потому что наблюдаешь за происходящим, отвлекаешься от музыки, рожа чья-то не понравилась - уже негативно отреагировал и т.д. когда просто слушаешь, совсем другое
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