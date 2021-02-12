12.02.2021 19:58 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓ от Какие стихи писали бы классики во время пандемии?



Пушкин



Мой дядя самых честных правил , когда ковидом занемог , он всех гостей к чертям отправил и тетю выгнал за порог ...



Леонид Филатов



Голова с утра болит.

Сразу мысль - а вдруг ковид?

Я ж к болезням восприимчив

И к тому же не привит.

Только вот моя жена

Мне не верит ни хрена.

Говорит, что я пью больше,

Чем весь Клин и вся Дубна:

- А придёт недуг какой,

Ты дыхнёшь разок, другой -

И пойдёт он свечку ставить

Сам себе за упокой.

Ох и стерву я пригрел.

Непорядок. Беспредел.

Хорошо ещё, заначка

В брюках есть на опохмел!



Владимир Маяковский



Глазища протри.

И внимательно глянь -

на город

спустилась

буржуйская дрянь

с заморским чудовищным рылом,

а мы её…

Мылом!

Мылом!

Давай-ка, товарищ,

не стой словно пень.

Мой! Мыль! Очищай!

Три руки и пень!

Поставим в позу обидную

эту заразу ковидную.

Мылом!

Мылом!



Сергей Есенин



Я думаю,

вы всё отлично помните.

Как я лежал и делал мрачный вид,

когда ходили вы по той же самой комнате

и говорили, что у вас ковид.

Вы говорили, вам пора лечиться.

Что вас измучило не чуять ничего.

А я лежал как раненая птица,

Офонарев от этого всего.

Любимая!

Меня вы не жалели.

Я был как лошадь загнанная, но

Вы всё равно ко мне тогда подсели

И целовали в губы всё равно…



Владимир Высоцкий



Я не люблю быть дома и понуро

Читать фейсбук и шарить телеграм.

Я не люблю, когда температура,

И кашель давит бронхи по утрам.



Я не люблю до колик, до печёнки

Не чуять хлеб, уху и колбасу.

Когда сижу один на удалёнке

Как волк свирепый, загнанный в лесу.



Как тяжело внутри такой рутины

Стоять в порту большому кораблю.

А потому все ваши карантины

Я никогда уже не полюблю.



Афанасий Фет



Я пришёл к тебе с ковидом

Рассказать, что всё пропало.

И чтоб ты к моим флюидам

По ночам не припадала.



Рассказать тебе про краски

Те, что осень породила.

И чтоб ты, мой друг, без маски

В «Перекрёсток» не ходила!