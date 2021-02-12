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12.02.2021 19:58 | тексты от Murrzik | комментарии: 1 ↓
Какие стихи писали бы классики во время пандемии?
Пушкин
Мой дядя самых честных правил , когда ковидом занемог , он всех гостей к чертям отправил и тетю выгнал за порог ...
Леонид Филатов
Голова с утра болит.
Сразу мысль - а вдруг ковид?
Я ж к болезням восприимчив
И к тому же не привит.
Только вот моя жена
Мне не верит ни хрена.
Говорит, что я пью больше,
Чем весь Клин и вся Дубна:
- А придёт недуг какой,
Ты дыхнёшь разок, другой -
И пойдёт он свечку ставить
Сам себе за упокой.
Ох и стерву я пригрел.
Непорядок. Беспредел.
Хорошо ещё, заначка
В брюках есть на опохмел!
Владимир Маяковский
Глазища протри.
И внимательно глянь -
на город
спустилась
буржуйская дрянь
с заморским чудовищным рылом,
а мы её…
Мылом!
Мылом!
Давай-ка, товарищ,
не стой словно пень.
Мой! Мыль! Очищай!
Три руки и пень!
Поставим в позу обидную
эту заразу ковидную.
Мылом!
Мылом!
Сергей Есенин
Я думаю,
вы всё отлично помните.
Как я лежал и делал мрачный вид,
когда ходили вы по той же самой комнате
и говорили, что у вас ковид.
Вы говорили, вам пора лечиться.
Что вас измучило не чуять ничего.
А я лежал как раненая птица,
Офонарев от этого всего.
Любимая!
Меня вы не жалели.
Я был как лошадь загнанная, но
Вы всё равно ко мне тогда подсели
И целовали в губы всё равно…
Владимир Высоцкий
Я не люблю быть дома и понуро
Читать фейсбук и шарить телеграм.
Я не люблю, когда температура,
И кашель давит бронхи по утрам.
Я не люблю до колик, до печёнки
Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удалёнке
Как волк свирепый, загнанный в лесу.
Как тяжело внутри такой рутины
Стоять в порту большому кораблю.
А потому все ваши карантины
Я никогда уже не полюблю.
Афанасий Фет
Я пришёл к тебе с ковидом
Рассказать, что всё пропало.
И чтоб ты к моим флюидам
По ночам не припадала.
Рассказать тебе про краски
Те, что осень породила.
И чтоб ты, мой друг, без маски
В «Перекрёсток» не ходила!
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