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15.02.2021 04:36 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Большое Токко - озеро на Алданском нагорье в юго-восточной части республики Саха России, вблизи её границы с Амурской областью. Расположено в Нерюнгринском районе на удалении 450 км от Нерюнгри, в 90 км на запад от административной границы с Хабаровским краем. Озеро принадлежит бассейну реки Алгама.
1024x683, 155 Kb / озеро, Токко, республика Саха, Нерюнгри, Якутия, лодка, моторка, горы, лес

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