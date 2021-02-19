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19.02.2021 04:03 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Горит здание Сбербанка.
Звонок в пожарную охрану:
- Срочно приезжайте!!! Пожар в здании Сбербанка!!!
- Одну минуту, я переключу вас на специалиста
играет бодрая музыка, затем слышатся радостные фразы
- если вы хотите узнать о наших новых услугах - нажмите "1".
Если хотите заключить договор на монтаж противопожарного оборудования - нажмите "2".
Внимание! Пожарная охрана представляет вам совершенно новый способ тушения пожаров! Хотите узнать больше? Нажмите "3".
Не услышали свой вариант? Оставайтесь на линии. Приготовьте кадастровый номер вашего объекта, а также паспортные данные его владельца.
Ваш звонок очень важен для нас - оставайтесь на линии.
Хотите попробовать потушить пожар самостоятельно? Воспользуйтесь услугой "Продвинутый пожарный"! Чтобы узнать, как подключить - нажмите "5"
........
- Оператор пожарной охраны Сергей, чем я могу вам помочь?
- У нас пожар! Горит три помещения!
- Скажите, как я могу к вам обращаться?
- Вы идиот? У нас здание горит! Не надо ко мне обращаться, срочно выезжайте тушить!
- Подскажите кадастровый номер здания и ФИО владельца
- Да не знаю я никакого кадастрового номера, я назвал вам адрес! Этого недостаточно, чтобы выехать на тушение пожара?!
- Оставайтесь на линии, я переведу вас на специалиста по поддержке
Играет бодрая музыка
Если вы хотите заказать монтаж противопожарной сигнализации - произнесите: "Монтаж сигнализации"
........
Если вы хотите подключиться к услуге "Круглосуточный пожарный расчет" - произнесите: "Подключиться"
........
Вы не выбрали подходящий вариант.
Ваш звонок будет переведен на оператора.
- Здравствуйте, меня зовут Александр, чем могу помочь?!
- У нас здание горит! Сделайте что-нибудь!
- Подскажите, как я могу к вам обращаться?
- Б...!!! С....! .... ....! Пожар!!!
- Наши специалисты рассмотрят вашу проблему. Скажите, по какому номеру мы можем с вами связаться?
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