19.02.2021 04:03 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Горит здание Сбербанка.

Звонок в пожарную охрану:

- Срочно приезжайте!!! Пожар в здании Сбербанка!!!

- Одну минуту, я переключу вас на специалиста

играет бодрая музыка, затем слышатся радостные фразы

- если вы хотите узнать о наших новых услугах - нажмите "1".

Если хотите заключить договор на монтаж противопожарного оборудования - нажмите "2".

Внимание! Пожарная охрана представляет вам совершенно новый способ тушения пожаров! Хотите узнать больше? Нажмите "3".

Не услышали свой вариант? Оставайтесь на линии. Приготовьте кадастровый номер вашего объекта, а также паспортные данные его владельца.

Ваш звонок очень важен для нас - оставайтесь на линии.

Хотите попробовать потушить пожар самостоятельно? Воспользуйтесь услугой "Продвинутый пожарный"! Чтобы узнать, как подключить - нажмите "5"

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- Оператор пожарной охраны Сергей, чем я могу вам помочь?

- У нас пожар! Горит три помещения!

- Скажите, как я могу к вам обращаться?

- Вы идиот? У нас здание горит! Не надо ко мне обращаться, срочно выезжайте тушить!

- Подскажите кадастровый номер здания и ФИО владельца

- Да не знаю я никакого кадастрового номера, я назвал вам адрес! Этого недостаточно, чтобы выехать на тушение пожара?!

- Оставайтесь на линии, я переведу вас на специалиста по поддержке

Играет бодрая музыка

Если вы хотите заказать монтаж противопожарной сигнализации - произнесите: "Монтаж сигнализации"

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Если вы хотите подключиться к услуге "Круглосуточный пожарный расчет" - произнесите: "Подключиться"

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Вы не выбрали подходящий вариант.

Ваш звонок будет переведен на оператора.

- Здравствуйте, меня зовут Александр, чем могу помочь?!

- У нас здание горит! Сделайте что-нибудь!

- Подскажите, как я могу к вам обращаться?

- Б...!!! С....! .... ....! Пожар!!!

- Наши специалисты рассмотрят вашу проблему. Скажите, по какому номеру мы можем с вами связаться?