19.02.2021 04:12 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Интервьюер: Итак, вы считаете себя плотником?

Плотник: Всё верно. Это именно то, чем я занимаюсь.



Интервьюер: Как долго вы занимаетесь этим?

Плотник: Десять лет.



Интервьюер: Очень хорошо. А теперь я бы хотел задать вам несколько технических вопросов, чтобы оценить, насколько вы впишетесь в нашу команду. Договорились?

Плотник: Конечно, было бы неплохо.



Интервьюер: Должен вам сказать, что мы работаем в подразделении, занимающимся постройкой большого количества коричневых домов. Доводилось ли вам строить множество коричневых домов?

Плотник: Ну, я же плотник — я строю дома, а люди уже красят их так, как пожелают.



Интервьюер: Да, я понимаю, но не могли бы вы подсказать мне, сколько у вас опыта именно с коричневыми? Ну, плюс-минус.

Плотник: Я действительно понятия не имею. С того момента, как дом построен, меня не волнует, в какой цвет его покрасят. Может, шесть месяцев?



Интервьюер: Шесть месяцев? Вообще-то мы ищем кого-нибудь с гораздо большим опытом коричневого, но позвольте мне задать вам ещё несколько вопросов.

Плотник: Ладно. Но, знаете, покраска — это покраска.



Интервьюер: Да-да, хорошо. Что насчёт Ореха?

Плотник: А что с ним?



Интервьюер: Много ли вы работали с ореховым деревом?

Плотник: Конечно. Ореховое дерево, сосна, дуб, красное дерево — всё, что угодно.



Интервьюер: Но сколько лет вы работали с Орехом?

Плотник: Да не знаю я, чёрт возьми. Я что, должен считать каждую доску?



Интервьюер: Ну хотя бы примерно?

Плотник: Хорошо, тогда я бы сказал, что у меня есть полтора года опыта работы с ореховым деревом.



Интервьюер: Но вы не ореховый гуру?

Плотник: Ну, я же плотник — я работаю с любыми типами дерева, которые, конечно, имеют некоторые отличия, но я считаю, что если ты хороший плотник…



Интервьюер: Да, да, но мы используем ореховое дерево. Это нормально?

Плотник: Ореховое дерево — это прекрасно! Всё, чего пожелаете — я же плотник.



Интервьюер: Что насчёт чёрного Ореха?

Плотник: А с ним что?



Интервьюер: У нас было несколько ореховых плотников, но потом случайно выяснилось, что они не были плотниками по чёрному Ореху. Имеется ли у вас опыт с ним?

Плотник: Конечно, немного. Полагаю, было бы хорошо иметь больше опыта для моего резюме.



Интервьюер: Ладно. Позвольте мне свериться со списком вопросов.

Плотник: Да пожалуйста.



Интервьюер: Итак, последний вопрос на сегодня. Мы используем Камень 5.1 для забивания гвоздей. Использовали ли вы Камень 5.1?

Плотник: [бледнея...] Ну, я знаю, что множество плотников начали использовать камни, чтобы забивать гвозди, когда Craftsman купил каменоломню, но, честно говоря, у меня это получается гораздо лучше с моим гвоздомётом. Или молотком, если хотите. Мне кажется, что, когда я использую камень, то слишком часто ударяю себя по пальцам, в то время, как другая рука сильно болит, потому что камень слишком тяжёлый.



Интервьюер: Но другие компании используют камни. Вы хотите сказать, что камни не работают?

Плотник: Нет, я вообще-то не говорю, что камни не работают. Я лишь считаю, что гвоздомёты работают лучше.



Интервьюер: Все наши архитекторы начинали использовать камни и им понравилось.

Плотник: Не спорю, но я забиваю гвозди целый день и — ладно, слушайте, мне нужна работа, так что я определённо готов к использованию камней, если вы захотите.



Интервьюер: Ок. У нас есть ещё несколько кандидатов; мы свяжемся с вами, когда примем решение.

Плотник: Что ж, спасибо за ваше время. Было приятно поговорить.



СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ



Звонок...



Интервьюер: Алло?

Плотник: Здравствуйте! Помните меня? Я тот плотник, которого вы собеседовали для работы с чёрным ореховым деревом. Хотел лишь узнать, приняли ли вы решение.



Интервьюер: Вообще-то приняли. В целом, нам нравится ваш опыт, но мы решили взять кого-то, кто больше работал с коричневым.

Плотник: Правда? И это всё? Меня не взяли на работу, потому что у меня недостаточно опыта с коричневым?



Интервьюер: Ну, это только наполовину так. Отчасти, мы взяли другого парня, потому что он намного дешевле.

Плотник: Серьёзно? И сколько же у него опыта?



Интервьюер: Ладно, он не совсем плотник, он продавец машин. Однако он продал много коричневых машин и работал с отделкой из орехового дерева.

Плотник: [короткие гудки]