ещё! выкл. сиськи
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19.02.2021 11:43 | картинки от mxx | комментарии: 11  ↓ 

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комментарии
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Berencev | 19.02.2021 14:09
Чё там у бульбашей ? Ещё бастуют ?
veetlee | 19.02.2021 14:13
Я смотрю тут в блоге только расововерные полит мемы оставляют. Те которые не соответствуют линии партии тут же цензурируются.
anchoras | 19.02.2021 14:23
Пальцы не синие -- неправильная карикатура.
supershmel | 19.02.2021 14:28
veetlee (14:13), а какие там мемы? я только комменты за 15 рублей по инету вижу. мемы чёт не генерят
https://forum.steelfactor.ru/u ... 359-0-43443900-1494141421.jpeg
https://nationmagazine.ru/uplo ... 3344532656e40b5fc5d8e9b1a7.jpg
https://forum-img.guitarplayer.ru/2020/09/01/zYCm6.jpg
https://cs10.pikabu.ru/post_im ... 1/09/9/1541772935147778058.jpg
https://memepedia.ru/wp-conten ... D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B5-14.jpg
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRb ... mXsI-9vjKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://s.fishki.net/upload/us ... 52bf8d1d1e88db76c31f33ce3b.jpg
https://avatars.mds.yandex.net ... f37bc228f00c17ab4a5/scale_1200
за все поиски хоть одно нашёл https://pbs.twimg.com/media/CPLZPONUwAAsY93.jpg но тоже хз куда смеяться когда у погон на пенсии угодья как у папы римского, а помойка машина сейчас с ляма начинается
ЗЫ все мемы на крокетные персоны убогие так как пилят их типы, которые вообще не понимают, что делают. а если видим что то от понимающих, то как в заявлении хуютина "Мы то отсосём и сплюнем, а вот пендосы от наших слюней хуй не скоро отмоют"
veetlee | 19.02.2021 14:32
supershmel (14:28), ну да ну да, одни смешные, а другие убогие (это ты так порешал?)
зачем ты накидал ссылок на другие сайты, хз. я про станис писал.
supershmel | 19.02.2021 14:46
veetlee (14:32), > (это ты так порешал?)
ну давай разберём по отдельности если сразу не прожевал. из чего стоят все мемы про анального
1.аазазаз сматрите у ниго шкалата одна агагаг
очень интересно. из разряда хаха смотрите у хуютина одни пенсы и работяги с фунфуриками ну и зоны/дурки/школы/институты. ну так может надо прикладывать какие то усилия для изменения ситуации. ну гонишь ты в обязательной порядке ставить галки бюджетников и зеков с психами ну хорошо. толку от этого
2. пасматрите ваш анальный уголовник! гляньте сколько у него дел в суде было.
ебать добрый вечер, удивили охуеть https://versia.ru/chinovniki-s ... udimostyu-ostayutsya-vo-vlasti и у нас один такой есть. увожаемый человек не иначе
3. вы только посмотрите в гейевропе лечиться! отдыхает по заграницам и дочь в хуюсбурге учиться
см пункт 2. удивили еще сильнее
4. всякие предельный юмор аля http://forumimage.ru/uploads/20170907/150476955446029267.jpg ну как бэ можно про путина пошутить который везде на каблуках стриптизёрши ходит, но уныло это будет также
>зачем ты накидал ссылок на другие сайты
какие сайты? очкуешь чтоле по ссылке перейти? там твои мемы наверное любимые про алёшку и так как бложик это не ресурс по каловедению, то имхо сюда такое не надо
veetlee | 19.02.2021 15:08
supershmel (14:46), хз куда тебя понесло. я всего лишь сказал про цензуру однобокую.
ты сам надергал ссылок и каментов которые тебе не нравятся с других сайтов и начал их обличать.
сам придумал, сам обиделся - это так называется.
а что надо и что не надо пользователи сами решат.
supershmel | 19.02.2021 15:12
veetlee (15:08), ну так запости годный мемас или мне хотяб скинь. а так выдумал прекрасного коня в вакууме не получил его по факту и придумал, что цензура какая то есть на бложике. тег политота и пости, что угодно
veetlee | 19.02.2021 15:27
supershmel (15:12), давай херню не гони. я постил уже и посты эти тут же удалялись(хотя некоторые были в плюсах) и тег ставил(которого в текущем посте кстати нет.)
supershmel | 19.02.2021 15:36
veetlee (15:27), скинь что нить такое я закину от себя. подтвердить, что не удалялось я не могу, но и твоим "удаляют твари" тоже не верю
veetlee | 19.02.2021 15:37
supershmel (15:36), Во первых - я не буду искать те пичи которые постил.
и во вторых - ты кто такой что бы решать что годно ,а что нет?
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