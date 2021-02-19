ещё! выкл. сиськи
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19.02.2021 18:14 | картинки от veetlee | комментарии: 11  ↓ 

740x869, 58 Kb / мачете, фея ,лук, стрела, Дэнни Трехо

комментарии
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Лелик | 19.02.2021 18:21
просто так никакие посты не удаляются, только повторы.
поэтому:
внизу страницы "настройки".
открываешь, ставишь галочку - "показывать заминусованное",
и убираешь галочку в "избавить..." в пункте "иное"
думаю разберешься.
и да будет тебе счастье.
kikos | 19.02.2021 18:42
Воот! А ещё говорят блог Станислава лёгкий в управлении))
Лелик | 19.02.2021 18:43
kikos (18:42), это называется настройка.
veetlee | 19.02.2021 18:45
Лелик (18:21), заминусованные посты я вижу. есть удаленные полит мэмы. их даже у меня в профиле не видно в опубликованных материалах
veetlee | 19.02.2021 18:47
Лелик (18:43), Нашел - иное
veetlee | 19.02.2021 18:48
Лелик (18:43), непонятно только почему скрыли из ленты
kikos | 19.02.2021 18:48
veetlee (18:47), )))) Яш говорю, без поллитры не разберёшься!!! Иное! Вся суть в ином!
kikos | 19.02.2021 18:49
veetlee (18:48), включи иное и всё должно появиться
veetlee | 19.02.2021 18:50
kikos (18:48), какой то ночной дозор прям
kikos | 19.02.2021 18:55
Сними галочку в ином.. и проверь все настройки... https://c.radikal.ru/c04/2102/c9/e51765ef7858.png
Лелик | 19.02.2021 19:04
veetlee (18:48), это первоначальные настройки, которые юзер может изменить на свое усмотрение
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