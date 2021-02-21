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21.02.2021 09:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Коллаж передовиц советской и мировой прессы, февраль 1966

55 лет назад советская автоматическая станция «Луна–9» впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны западнее кратеров Рейнер и Марий в районе Океана Бурь. В течение трех суток станция передавала на Землю телевизионные изображения лунного ландшафта и поддерживала радиосвязь. Также были подтверждены герметичность кабины и обеспечение в ней условий, необходимых для жизни.
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