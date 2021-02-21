21.02.2021 10:07 | тексты от mxx | комментарии: 1 ↓ от Когда я курю на балконе, то никогда не выбрасываю бычки вниз. Потому что боюсь, что окурок занесет ветром в какое-нибудь окно, начнется пожар, взорвутся газовые баллоны. Умрут люди, начнется следствие и выяснится, что это я виноват. Меня покажут по телевизору и мама узнает, что я курю.