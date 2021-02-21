ещё! выкл. сиськи
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21.02.2021 10:07 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Когда я курю на балконе, то никогда не выбрасываю бычки вниз. Потому что боюсь, что окурок занесет ветром в какое-нибудь окно, начнется пожар, взорвутся газовые баллоны. Умрут люди, начнется следствие и выяснится, что это я виноват. Меня покажут по телевизору и мама узнает, что я курю.
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supershmel | 21.02.2021 10:47
его мать шлюха тоже курит в чем проблема то?
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