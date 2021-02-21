21.02.2021 11:14 | интересное от ceba | комментарии: 3 ↓ от Обзор антиковидных вакцин.



Гамалеевский Спутник V.



Нашумевшая и очень современная вакцина, впереди только генная терапия в чистом виде. Неудивительно, что именно сюда вложили столько сил, времени и средств. Она же пока еще единственно возможная в нашей стране. Ее очевидные плюсы: максимальный иммунный ответ (помимо антител имеем клеточный иммунитет) при минимальных побочных эффектах. Но есть нюанс, про который почему-то если и говорят, то очень-очень мало и конечно же не в СМИ, а в специализированных медицинских пабликах.



Данная вакцина представляет собой генетически модифицированный аденовирус, вернее два обезвреженных аденовируса (5-го и 26-го серотипов), которые вводятся в организм с промежутком в 3 недели. В геном каждого встроен ген спайк-белка ("шипа") коронавируса. По сути, это «машины», задачами которых является доставка важного «пассажира» по назначению. А дальше все идёт так, как заложено природой: аденовирус доставляет ген коронавируса в клетки, распаковывается там и начинает производить белки как «пассажира», так и свои. Кусочки этих белков выставляет заражённая клетка, обучая тем самым т-лимфоциты. После разрушения «клетки-фабрики», вирусные белки (именно белки, а не готовые заражать новые клетки вирионы, как при болезни) попадают в кровь, тем самым стимулируя производство антител. Заболеть невозможно, иммунитет формируется, и вроде бы все здорово. Но побочным эффектом этой вакцины является развитие иммунного ответа на сами аденовирусные компоненты вектора. В результате повторного введения, «машина с пассажиром» просто не успеет доехать до клетки, а будет сразу уничтожена антителами, которые образуются в результате предыдущего «знакомства».

Получается, что Спутник V можно использовать только один раз. И это чревато даже не столько тем, что вакциной больше нельзя будет воспользоваться по назначению - напряженность иммунитета к коронавирусу все равно никому не известна, а случаи повторных заражений вроде бы есть, но мало. Пугает пожизненное ограничение на любую потенциально возможную аденовекторную генную терапию, в том числе и на лечение онкологии, которая может понадобиться в будущем. Все это сейчас активно развивается, а после такого «масштабного тестирования», дело пойдёт ещё быстрее. Но опять же, терапия эта может пригодиться, а может быть и нет, а иммунитет к вирусу нужен уже сегодня.

Поэтому, здесь каждый выбирает для себя, что ему важнее. Вакцина получилась вполне нормальная, для пожилых - самое то. А вот на месте молодых (у них ведь есть все шансы в будущем воспользоваться генной терапией), я бы призадумался.



«Спутник-Лайт».



Это будет однокомпонентная вакцина, сделаная на основании только одного серотипа. Этот вариант приятнее, но его выпуск планируется не раньше декабря 2021 года.

Еще две российские вакцины: «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» (произведена на основе вирусных белков) и цельновирионная центра Чумакова (изготовлена на основе цельного вируса) уже на подходе. Обе они сделаны по старинке.

Есть мнение, что именно по этой причине они обречены на неуспех, ну и еще потому, что не активируют т-клеточный иммунитет, что нынче не круто.

Теперь немного про каждую, так как много про них все равно не неизвестно.



Чумаковская цельновирионная вакцина - это классика, на таких человечество выросло. Здесь использован цельный вирус,

формирующий надежный иммунитет, так как дает полный набор антигенов. Но вирус дохлый, поэтому иммунный ответ будет только антительный, зато мощный, и реакции сильные. Жестковато, но в период эпидемии подойдет, особенно для здоровых, отчаянных и смелых. Из всего богатства выбора, я бы предпочёл именно ее из-за понятного механизма формирования иммунитета. Но она пока только в уме. У неё еще названия-то нет. Зато масштабное производство планируют уже в марте. Поживём - увидим.



Третья российская вакцина - «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Она не содержит биологический компонент вируса от слова совсем, а только его синтезированные белки, дабы вообще не заставлять наши клетки работать и напрягаться. Вакцина мягкая, без побочек, но и без хорошей иммунногенности. Не придумали пока пептидных вакцин, вырабатывающих длительный, стойкий иммунитет.

Поэтому с целью усиления иммунного ответа в них используют адьюванты. Здесь - гидроксид алюминия. Хорошо это или плохо - не знаю, но считается, чем меньше «ингредиентов» в вакцине, тем лучше.

Зато вакциной «Вектора», в отличие от Спутника V, можно будет прививаться бесконечно много. А еще ее протестировали на пожилых (65+ ) и детях (14-17), а еще на людях с хроническими заболеваниями. Пытаются поделить пирог.

По поводу детей - согласен, а вот относительно пожилых - не уверен. Им сейчас крайне необходима НАДЕЖНАЯ защита. Вакцина должна была поступить в оборот в начале года. Интересно, где-нибудь уже есть?

Ну и основные зарубежные вакцины, куда же без них. На основе аденовекторных технологий произведены:



Китайская CanSino Biological.

Изготовлена на 5-ом серотипе аденовируса, который значительно распространён в популяции. Есть мнение, что 30% людей уже имеют к нему иммунитет, поэтому прививка для них будет не очень-то эффективной.



Американская Johnson&Johnson - на основе 26 серотипа. Этот штамм распространён меньше, но вероятность все равно есть. Поэтому в Спутнике взяли сразу обе платформы, чтобы наверняка!



Британско-шведская вакцина AstraZeneca/oxford.



На настоящий момент - самая заказываемая в мире. Уже заказано около 3 млрд доз. Она произведена на основе аденовируса шимпанзе.

Это конечно дает 100% гарантию того, что иммунитет человека до этого не сталкивался с подобным вирусом и после не столкнётся, но зоовирус в случае мутации, может дать в организме человека и неожиданные результаты, что само по себе как-то тревожно.

На основе мРНК технологий сделаны два мировых форварда:

Pfizer BioNTech и Moderna. Это абсолютно новое направление, которое на данный момент является просто вершиной фармакологии.

До этого еще ни одной мРНК вакцины не существовало. Технология чем-то похожа на векторную, но другая. Здесь нет стороннего вирусного компонента, а в качестве «машины» используется искусственно созданная липидная наночастица, которая легко проникает через мембраны наших клеток, а «пассажир» - тот же ген или мРНК, кодирующая spike-белок коронавируса. При этом клетки в которые попадает мРНК не разрушаются, а белок просто спокойно выходит наружу, формируя хороший т-клеточный и антительный иммунитет. Вроде бы все хорошо, но опять же есть нюансы. Во-первых - это полиэтиленгликоль, который используют для стабилизации мРНК наряду с низкими температурами (до -70), который сам по себе является алергеном и может вызвать сильнейшие реакции, вплоть до анафилактического шока.

А во-вторых - это самые неожиданные места назначения нашего «пассажира». И если природной мишенью аденовируса являются конкретные клетки, часто клетки верхних дыхательных путей, куда доставляется ген коронавируса в аденовекторных вакцинах, то куда доставят мРНК коронавируса липидные наночастицы - одному Богу известно.

А это могут быть совершенно разные места, где им тоже придётся работать: сосуды, суставы, нервы и пр.

Уже сейчас известны побочные явления в виде различных аутоиммунных процессов, временных параличей и пр. Далеко ходить не надо, весь интернет пестрит побочками от Pfizer. Но вакцина при этом не снимается с использования. Ну и что с того, что немного походишь с перекошенным лицом? Это ведь не сравнимо с тяжелейшим течением ковида, правда? Зато и антитела к данной «машине» не вырабатываются, а только к «пассажиру». В общем, есть над чем поразмыслить.



На основе рекомбинантных белков сделана американская вакцина Novavax.

Вакцина на втором месте в мире по количеству забронированных доз. Так в чем ее секрет? А в какой-то уникальной технологии «сборки» рекомбинантных белков в наночастицы, благодаря которым иммуногенность белка повышается, а еще в оригинальном адъюванте Matrix-M. Ну и все пока на этом.



Sinоvac - ещё одна вакцина китайского производства. Она цельновирионная, чем обусловлена ее популярность. Обычные условия хранения и понятный механизм формирования иммунитета могли сделать ее доступной во многих странах.

По результатам первых двух фаз испытаний считалась одной из перспективных, но на промежуточных результатах третьей фазы, вакцина показала эффективность всего 50%. Интересно, можно ли этому верить?



Ну вот как-то так. Ясно одно, что в мире нет сейчас совершенной вакцины, но какое-то решение рано или поздно все равно принять придётся.