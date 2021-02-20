ещё! выкл. сиськи
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21.02.2021 17:07 | тексты от atrox | комментарии: 4  ↓ 
Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью в России и вздумали протестовать против существующего порядка, то в вашем уголовном деле просто перечислят всё, чем вы занимались как бизнесмен, время от времени вставляя фразу: "Имея при этом преступный умысел".
комментарии
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Гаткий | 21.02.2021 17:35
ну да, ну да) анальный бедный, совсем не вор и не продажная шкура
и не надо говорить, что этот вброс не про него) знаем вашу методичку - святой бизесмен-блогер-мученик!
supershmel | 21.02.2021 18:30
Гаткий (17:35), добрый вечер
http://anticorr.media/obvineni ... ob-borby-s-predprinimatelyami/
https://novayagazeta.ru/articl ... 76328-upolnomocheny-promolchat
https://paperpaper.ru/terror-in-court/
anchoras | 21.02.2021 18:38
Гаткий (17:35), https://donpi.ru/wp-content/up ... 9c3ee40fe11bdf75fe56f62ba9.png
anchoras | 21.02.2021 18:38
Гаткий (17:35), причём, Навальный может быть именно таким, каким описан by Гаткий. А может и не быть -- главное, что к сути это не имеет прямого отношения.
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