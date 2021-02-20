ещё! выкл. сиськи
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21.02.2021 17:26 | интересное от Vintorezz | комментарии: 9  ↓ 
21 февраля 1920 года была создана ГОЭЛРО
Современная промышленность невозможна без электроэнергетики, а существование её — без электростанций. Это понимали большевики, и в 1920-м году советское правительство под руководством Владимира Ленина разработало план по электрификации страны, позже получивший название ГОЭЛРО (от «Государственная комиссия по электрификации России»).
770x600, 78 Kb / ГОЭЛРО, Ленин, карта, ссср, большевики, съезд

комментарии
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siv237 | 21.02.2021 17:32
Да не смешите уже, когда все архивы давно открыты и изучены. Правительство ленина разработало ага... кто именно? :) Этот план был уже был готов до него, а вот ленин с его революцией его сильно отсрочил.
Vintorezz | 21.02.2021 17:38
siv237 (17:32), Все верно!
ГОЭЛРО создал Государь Н. II,
он же выиграл ВОВ, создал ядерный щит и запустил Белку и Стрелку в космос.
siv237 | 21.02.2021 17:46
Вы похоже из этих можем повторителей :)
Vintorezz | 21.02.2021 18:04
Нет не из этих
supershmel | 21.02.2021 18:24
siv237 (17:46), ленин когда чалился на курорте отдыхал взял выиграл ВОВ, создал ядерный щит и запустил Белку и Стрелку в космос. такие дела, винторез врать не будет
Polina | 21.02.2021 18:29
supershmel (18:24), ааа-ха-ха-ха-хаааа!!! вот это ленин!!!
supershmel | 21.02.2021 18:36
Polina (18:29), а там потом сралин подключился и вообще квантовый комп придумал и на марс зонд запустил. новые комуняки просто няшки
Polina | 21.02.2021 18:42
supershmel (18:36), помнится гитлер-хуитлер всё какую-то дыру во времени тоже искал. еще один няшечка памятный сук
supershmel | 21.02.2021 18:45
Polina (18:42), чтобы печенеги половцы не пришли
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