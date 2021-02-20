ещё! выкл. сиськи
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21.02.2021 18:06 | ссылки от Polina | комментарии: 13  ↓ 

комментарии
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Vintorezz | 21.02.2021 18:09
Что скажет роскосмос?
Polina | 21.02.2021 18:16
Vintorezz (18:09), причем здесь роскосмос-то?
Vintorezz | 21.02.2021 18:18
Там вроде обещали птлотируемый полет на марс
Лелик | 21.02.2021 18:20
а что на это скажет Кальтенбрунер?
anchoras | 21.02.2021 18:24
А что по этому поводу может сказать начальник транспортного цеха?
Polina | 21.02.2021 18:25
а что по этому поводу скажете вы?
Polina | 21.02.2021 18:26
Vintorezz (18:18), а еще гиперлуп-залуп нам обещали ))
anchoras | 21.02.2021 18:30
Polina (18:26), если склоняться в сторону "а у вас негров линчуют", то по программе спейсикс принципиальных вопросов нет. Позже, косее местами, но летает, развиваясь планомерно и последовательно.
Пикча "вы находитесь здесь" подходит конкретно к этому проекту господина Маска (как ярчайшего в медиа представителя "их" космоса не считая непосредственно НАСА) как нельзя лучше. В отличие от планов Роскосмоса.
Но зачем Роскосмос тут притянут, когда пост про достижение НАСА, -- я хз.
supershmel | 21.02.2021 18:31
Polina (18:16), https://twitter.com/kTE4D8mVuE ... ki-rogozina-otsenili-v-500-mln
Polina | 21.02.2021 18:39
anchoras (18:30), я тоже не поняла, при чем здесь роскосмос
supershmel | 21.02.2021 18:42
Polina (18:39), так прикол что роскосмос тявкает в лице рогозина на любые движения наса удачные неудачный не важно. из серии "ответ голливуду" который ничего не спрашивал за всю историю
Polina | 21.02.2021 18:46
supershmel (18:42), а что ему еще остается делать-то, кроме как тявкать на чьи-либо достижения?)
supershmel | 21.02.2021 18:47
Polina (18:46), ну хотя бы тупо еблом торговать как лавров уже толку больше было бы
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