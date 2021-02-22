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22.02.2021 08:50 | картинки от kikos | комментарии: 6  ↓ 

1080x620, 193 Kb / звёздные войны, чубакка, Салют 7

комментарии
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atrox | 22.02.2021 09:17
Чубакку знаю. Кто остальные и почему должно быть смешно?
kikos | 22.02.2021 10:44
atrox (09:17), чёртьево знает.. но это точно не Навальный.
supershmel | 22.02.2021 11:01
справа тип время первых https://avatars.mds.yandex.net ... ecfd4f07a00adc908d4/scale_1200 ну и салют 7 в тагах
atrox | 22.02.2021 11:24
kikos (10:44), сознайся, у вас с гадким был анальный и он тебя заразил вот этой вот хуйнёй.

supershmel (11:01), "салют 7" позже какой-то знаток шлакоматографа добавил. А справа чо за хуй в перчатках?
kikos | 22.02.2021 11:27
atrox (11:24), ))) был бы анальный, я бы точно запомнил.
atrox | 22.02.2021 11:34
Поправил таг: "чуббака => чубакка"
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