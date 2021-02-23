23.02.2021 11:28 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от На днях слушал феминистку, которая сказала, чтобы после свадьбы оставалась её фамилия.

Я думаю, какая нахрен её фамилия.

Ваша фамилия - это фамилия мужика, который взял в жены вашу мать.

А фамилия матери - это фамилия мужика, который взял в жены вашу бабушку.

У вас, блин, никогда не было фамилии, никогдааа