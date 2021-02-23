ещё! выкл. сиськи
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23.02.2021 11:28 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
На днях слушал феминистку, которая сказала, чтобы после свадьбы оставалась её фамилия.
Я думаю, какая нахрен её фамилия.
Ваша фамилия - это фамилия мужика, который взял в жены вашу мать.
А фамилия матери - это фамилия мужика, который взял в жены вашу бабушку.
У вас, блин, никогда не было фамилии, никогдааа
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