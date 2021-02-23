ещё! выкл. сиськи
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23.02.2021 17:14 | интересное от kikos | комментарии: 0  ↓ 
В США нашлась группа актёров, которые решили бороться с переборами BLM. Последнее время в Голливуде появился тренд, согласно которому все традиционно-белые роли исполняют чёрные актёры. Чёрный Шерлок , в Екатерине второй граф Орлов - тоже чёрный. Теперь так принято... Но какую-же волну ненависти вызвали актёры, которые решили просто выставить абсурдные фото, в которых белые играют чернокожих героев. Ненависть активистов BLM просто зашкаливает... Цвет кожи не имеет ж значения? И плевать как там исторически было...
632x960, 57 Kb / кристиан бейл, обама

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