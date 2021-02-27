ещё! выкл. сиськи
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27.02.2021 10:58 | тексты от mxx | комментарии: 4  ↓ 
«Аэрофлот» предложил продавать билеты без гарантии перелета.

ДА НУ, СУКА, ЧТО ЗА ПОЛУМЕРЫ — ПРОСТО ПРОДАВАТЬ, И ПОШЛИ НАХУЙ!
комментарии
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severum | 27.02.2021 11:33
"... авиаперевозчики смогут без согласия пассажиров менять условия их перевозки, в том числе дату, рейс, маршрут и класс обслуживания."

Еще можно пункт назначения держать в тайне и объявлять сразу после взлета.
mxx | 27.02.2021 11:48
severum (11:33), после посадки тогда уже
Nick7rus | 27.02.2021 12:09
"Предлагаю ввести симметричную фишку для пассажиров: слетал, а оплатил только если деньги есть. А если денег нет - то или оплачу когда-нибудь в другой раз или отвезите меня обратно, я отказываюсь от полета." (с)
Damsel | 27.02.2021 12:17
в текущей ситуации пандемии так по сути и есть - в расписании появляются рейсы, покупаешь билеты, рейсы вдруг отменяют, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшилась, узнаёшь об этом совершенно случайно, начинаются не сильно заряженные на успех танцы с бубнами по возврату денюжек...
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