ещё! выкл. сиськи
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03.03.2021 09:50 | тексты от mxx | комментарии: 4  ↓ 
женитьба - это просто предзаказ милфы
комментарии
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KIKOs | 03.03.2021 11:25
образованные, в чём суть этой хуйни?
mxx | 03.03.2021 12:07
KIKOs (11:25), https://ru.wikipedia.org/wiki/MILF
Murrzik | 03.03.2021 22:27
KIKOs (11:25), BLOG:)148600
kikos | 03.03.2021 23:37
Murrzik (22:27), понял я, понял... мурзычья твоя морда.
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