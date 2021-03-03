ещё! выкл. сиськи
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03.03.2021 18:08 | картинки от mxx | комментарии: 9  ↓ 

1024x730, 182 Kb / динозавр, дерево

комментарии
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kikoS | 03.03.2021 18:48
Если очень захотеть, можно повеситься.. случай был, сосед вёл безобразный образ жизни, спился, скатился, всё его оставили, продал всё из квартиры подчистую, привязал шнурок к дверной ручке, накинул на шею и повесился.
selector | 03.03.2021 18:51
а мог бы жить и писать вот прям тут здеся вот)
supershmel | 03.03.2021 19:20
kikoS (18:48), так бухари в луже на улице захлёбываются. в рашке в луже не мудрено тем более ибо лужи как раковины
kikoS | 03.03.2021 19:28
supershmel (19:20), инстинкт самосохранения...сказали, когда вешался был трезв.
selector | 03.03.2021 19:29
supershmel (19:20), какие бухари - такие и лужи)
atrox | 03.03.2021 19:51
Это же насколько примитивную фантазию нужно иметь, чтобы из всего разнообразия способов выбрать повешение?
selector | 03.03.2021 19:57
atrox (19:51), У динозавров монтажной пены еще не было
atrox | 03.03.2021 20:07
selector (19:57), да у них по сути нихуя не было - ни бабла, ни барыги знакомого. Наверняка, перевешались все.
atrox | 03.03.2021 20:07
/шутка/
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