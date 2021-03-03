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03.03.2021 22:14 | тексты от atrox | комментарии: 4 ↓
В детский садик строгого режима
оказались мы помещены.
Там лежим – безмолвны, недвижимы
в свете электрической луны.
Смотрят надзиратели уныло,
не способны отсортировать,
кто из нас – терпилы, кто – дебилы,
как стелить Прокрустову кровать?
В мире заоконном, незаконном
листья, как страницы, шелестят.
Тянет самосадом, самогоном,
кое–кто читает самиздат.
И у нас здесь выделена зона
творчества. Кто чтит её уют,
тем в библиотеке порционно
книжки разрешённые дают.
Под обложкой нет ответа – где мы,
чья мечта в один котёл слила
бледных небожителей богемы
и пейзан, румяных от бухла.
Кто нас просверлил орлиным взором,
чтобы не осталось уголка
потайного, тёмного, в котором
теплилась фантазия слегка?
Были мы расхлябанные шавки,
издавали хаотичный вой,
а теперь готовы к переплавке
для единой цели групповой.
Гражданин начальник, выйдя в массы,
чётко сформулировал вопрос, –
чтобы из общественного мяса
эффективный эмбрион пророс.
Он уже созрел для скотобойни,
сон его бессмысленно–глубок.
Оттого и дышит всё спокойней,
солнцем поцелованный в пупок.
© Н.Савушкина, 2014
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