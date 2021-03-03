ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://youtu.be/rT-G9LUX7E8 »
03.03.2021 22:14 | тексты от atrox | комментарии: 4  ↓ 
В детский садик строгого режима
оказались мы помещены.
Там лежим – безмолвны, недвижимы
в свете электрической луны.

Смотрят надзиратели уныло,
не способны отсортировать,
кто из нас – терпилы, кто – дебилы,
как стелить Прокрустову кровать?

В мире заоконном, незаконном
листья, как страницы, шелестят.
Тянет самосадом, самогоном,
кое–кто читает самиздат.

И у нас здесь выделена зона
творчества. Кто чтит её уют,
тем в библиотеке порционно
книжки разрешённые дают.

Под обложкой нет ответа – где мы,
чья мечта в один котёл слила
бледных небожителей богемы
и пейзан, румяных от бухла.

Кто нас просверлил орлиным взором,
чтобы не осталось уголка
потайного, тёмного, в котором
теплилась фантазия слегка?

Были мы расхлябанные шавки,
издавали хаотичный вой,
а теперь готовы к переплавке
для единой цели групповой.

Гражданин начальник, выйдя в массы,
чётко сформулировал вопрос, –
чтобы из общественного мяса
эффективный эмбрион пророс.

Он уже созрел для скотобойни,
сон его бессмысленно–глубок.
Оттого и дышит всё спокойней,
солнцем поцелованный в пупок.

© Н.Савушкина, 2014
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
kikos | 03.03.2021 22:42
эка у тебя накипело...
atrox | 03.03.2021 22:52
kikos (22:42), не то чтобы, противно прост. Вместо ответов на прямые вопросы, какое-то блеяние и тихушничество в виде правки категории постов годичной давности. Фу бля нах!
kikos | 03.03.2021 23:28
atrox (22:52), я об этом всегда говорил, но мне старались заткнуть рот... посмотрим как с тобой будет))
Лелик | 04.03.2021 00:33
atrox (22:52), кто бы говорил про тихушничество. Этот пост, про который ты говоришь, был в ином, после того как по твоим словам мхх тебя "укатал". Но через несколько дней, когда пост скрылся их ленты, ты втихую его перенес обратно. Так что давай не надо.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: -2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 115199 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 209 / 341| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer