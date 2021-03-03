03.03.2021 22:14 | тексты от atrox | комментарии: 4 ↓ от В детский садик строгого режима

оказались мы помещены.

Там лежим – безмолвны, недвижимы

в свете электрической луны.



Смотрят надзиратели уныло,

не способны отсортировать,

кто из нас – терпилы, кто – дебилы,

как стелить Прокрустову кровать?



В мире заоконном, незаконном

листья, как страницы, шелестят.

Тянет самосадом, самогоном,

кое–кто читает самиздат.



И у нас здесь выделена зона

творчества. Кто чтит её уют,

тем в библиотеке порционно

книжки разрешённые дают.



Под обложкой нет ответа – где мы,

чья мечта в один котёл слила

бледных небожителей богемы

и пейзан, румяных от бухла.



Кто нас просверлил орлиным взором,

чтобы не осталось уголка

потайного, тёмного, в котором

теплилась фантазия слегка?



Были мы расхлябанные шавки,

издавали хаотичный вой,

а теперь готовы к переплавке

для единой цели групповой.



Гражданин начальник, выйдя в массы,

чётко сформулировал вопрос, –

чтобы из общественного мяса

эффективный эмбрион пророс.



Он уже созрел для скотобойни,

сон его бессмысленно–глубок.

Оттого и дышит всё спокойней,

солнцем поцелованный в пупок.



© Н.Савушкина, 2014