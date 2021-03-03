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04.03.2021 09:51 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Когда вы планируете спонтанное восстание, открытый джихад, или жесткое восстание, Тойота Hilux - ваш выбор номер один, для сумасбродной техники, для уважающих себя повстанцев по всему миру.

Совместимо со всеми видами трофейного вооружения, десятилетия службы позволят вашим бандам вооруженных бандитов стильно вступать в сражение.

*Гарантия может быть отозвана при установке калибров выше 23-мм. Установка контейнеров воздух-земля не рекомендуется компанией Toyota Motors
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