ещё! выкл. сиськи
« KIKOs: @Vintorezz, сначала пираты, потом тетрис, кто следующий?? »
09.03.2021 20:09 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
- А в Москве уже почти не пьют...
- Это почему?
- Аллах не велит.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 115330 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 245 / 343| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer