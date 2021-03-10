ещё! выкл. сиськи
« Лелик: @selector, а ты куда собрался/ась »
10.03.2021 16:00 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Люди, кторые кричат нам "коней на переправе не меняют!", эту переправу построили не поперёк реки, а вдоль неё.
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