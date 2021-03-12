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12.03.2021 11:17 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Новые вопросы белорусского этикета
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Если девушку на первом свидании забрали в ИВС прямо из кафе, должен ли парень заплатить за неё счёт?
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Кто первым входит в автозак: мужчина или женщина? А выходит?
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Надо ли уступать место девушке на скамье подсудимых?
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В какой момент при знакомстве в дворовом телеграм-чатике можно спросить настоящее имя?
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Когда ОМОНовец ведёт девушку в автозак, она должна идти слева от него или справа?
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Кто должен назвать своё имя первым: избивающий вас на улице человек в форме без опознавательных знаков или вы?
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Если свидетель в балаклаве на суде отказывается назвать своё настоящее хорошо имя, то можно ли отказаться назвать своё?
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Кого надо обнять первой, когда выходишь из Окрестина после 15 суток: жену или любовницу?
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Как есть сухофрукты из кружки с тюремным компотом: опрокидывать стакан или доставать языком?
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Надо ли обращаться к тюремщику «Бэрримор», если он все 10 суток ареста приносит по утрам овсянку?
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Если во время избиений ОМОНовец чихнул, уместно ли ему пожелать доброго здоровья?
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Как следует реагировать, когда приветствуешь прохожего викторией, а он отвечает тебе фигой?

комментарии
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госконтрол | 12.03.2021 12:26
Нужна прилага типа букинга по ивс в РБ. Побывал в двух за последние полгода, оказывается очень много отличий. В отзывах можно давать реально важные советы которые применимы к конкретному ивс.
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