ещё! выкл. сиськи
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13.03.2021 16:17 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Эй, Ильич, не подсказывай!

Фотография "Шахматисты", автор Макс Пенсон. УзССР, 30-е годы
1000x665, 148 Kb / шахматы, Шахматисты, Ленин, бюст

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