ещё! выкл. сиськи
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14.03.2021 14:07 | картинки от atrox | комментарии: 5  ↓ 

500x500, 29 Kb / зубная, паста, нигилист, ни запаха, ни цвета, ничего

комментарии
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kikos | 14.03.2021 14:33
а хуй где?
болт | 14.03.2021 15:07
почистил зубы - закрой, блин, тюбик.
Gariy | 14.03.2021 15:23
Может ни запаха, ни цвета?
atrox | 14.03.2021 16:05
Gariy (15:23), ты прав. Забавный мозговой глюк: хотел в конце написать таг "ч/б", но отвлёкся в ответственный момент и писал на автопилоте.
atrox | 14.03.2021 16:05
Поправил.
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