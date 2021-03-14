ещё! выкл. сиськи
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14.03.2021 14:25 | интересное от Vintorezz | комментарии: 12  ↓ 
Слева - Тойота пикап 1980 г
Справа - Тойота пикап 2020 г
Грузоподъемность у обоих одинаковая 500 кг
1280x960, 308 Kb / автомобиль, классика, ретро, пикап, Тойота, Toyota

комментарии
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atrox | 14.03.2021 14:28
Ну, плюс тебе теперь, чо.)
Vintorezz | 14.03.2021 14:32
Спасибо)
болт | 14.03.2021 15:09
У них и кузов рассчитан на один европоддон
Vintorezz | 14.03.2021 15:15
У 2020 брутальность на лицо
Vintorezz | 14.03.2021 15:16
А может пикапы, грузоподъёмностью больше полутонны будут тарифицироваться как коммерчерский транспорт?
Гаткий | 14.03.2021 15:57
У Тундры больше грузоподьемность.
supershmel | 14.03.2021 15:58
а чего по удобству для жёпы? левая тачила конечно удобнее нивы, но таки интересно
Гаткий | 14.03.2021 15:59
732 по документам, а по факту задняя рессорная подвеска может и больше тонны утащить. говорю как обладатель тундры 2009 года
Vintorezz | 14.03.2021 16:08
Я не обладатель, ничего не скажу
atrox | 14.03.2021 16:15
Vintorezz (16:08), и я не обладатель, но есть знакомый тундровод. В кузове с 2х сторон по газовому баллону и оставшееся центральное пространство - бля, я даже не знаю, что там возить. Гроб с дистрофиком, разве что. Дико непрактичная хрень, имхо. На вот такой мандавошке https://s.drom.ru/4/reviews/ph ... tsu/terios_kid/big_85569_1.png за 120 тыр. со сложенными задними сидениями можно не меньше всякого говна по стройкам развезти, я гарантирую это.
Vintorezz | 14.03.2021 16:29
У меня был знакомый который работал снабженцем на оке, задние сидения там были сняты, влезало довольно много. Тундра это не для работы... мне кажется в городе на ней не очень удобно, да и вообще пикапы мне не очень понятно для чего у нас нужны.
atrox | 14.03.2021 16:31
Vintorezz (16:29), отож. Мнимый увеличитель хуя - не более.
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