ещё! выкл. сиськи
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20.03.2021 14:31 | интересное от atrox | комментарии: 16  ↓ 
Смотрите, какую мы с детьми штуку вырастили.
2464x1632, 449 Kb / гриб, ежовик, гребенчатый

комментарии
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312kbps | 20.03.2021 14:37
че с ним делать то ?
atrox | 20.03.2021 14:39
Деликатес аднака. Жарить на сливочном масле и кушать.
312kbps | 20.03.2021 14:50
уже в инете почитал инфу
312kbps | 20.03.2021 14:50
уже в инете почитал инфу
болт | 20.03.2021 15:03
А в мешках что?
Лелик | 20.03.2021 15:30
болт (15:03), у нас, для выращивания вёшенки, используют шелуху подсолнуха.
atrox | 20.03.2021 16:05
болт (15:03), опилки лиственных пород + кокосовый торф + немного отрубей + чуть-чуть гипса.
atrox | 20.03.2021 16:07
Лелик (15:30), я тут, на севере, единственный подсолнух.
sgn | 20.03.2021 16:48
строительная пена!
selector | 20.03.2021 19:32
гриб "монтажник"
rumpelstiltskin | 20.03.2021 20:40
atrox (16:05), это дикий или мицелий/споры купили?..
atrox | 20.03.2021 21:17
rumpelstiltskin (20:40), купил мицелий. Прислали контаминированный плесенью. Ёбся, выделял чистую культуру https://ibb.co/1G9fP20 на агаре, потом перенёс на зерно, потом на опилки. Дома теперь есть целая микробиологическая лаборатория, автоклав, скоро будет хороший микроскоп, в соседней комнате зреют ежовики, проклёвывается рейши, в бане фламмулина покоряет опилки, ещё есть несколько сортов вешенки, еринги, шиитаки и кордицепс милитарис в чашках, но до них руки не доходят, т.к. это одно из несколькох хобби в свободное от работы время. Да, я маньяк. Если чо по грибам - пиши в личку. )
sergeev | 20.03.2021 21:38
белый мет
Bob Tot | 20.03.2021 22:08
Лелик (15:30), запятые, не нужны
Bob Tot | 20.03.2021 22:09
atrox (16:07), а кокосов, значит, много?
atrox | 20.03.2021 22:21
Bob Tot (22:09), прессованные брикеты кокосового торфа в любом садоводческом магазе есть и стоят копейки. Собственно, у нас и с опилками твёрдых пород жопа. Юзал размоченные топливные брикеты из "Ленты".
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