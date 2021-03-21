21.03.2021 06:12 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 3 ↓ от

Авария Ми-6 Тюменского УГА в районе Тарко-Сале

Тип происшествия: авария

Дата: 08 августа 1981 г.

Страна: СССР

Место происшествия: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский р-н, 60 км юго-восточнее а/п Тарко-Сале

Тип ВС: Ми-6

Регистрация ВС: СССР-21899

Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)

Подразделение: Тюменское УГА, 1-й Тюменский ОАО

Экипаж 255 летного отряда выполнял полеты по обслуживанию нефтеразведочной экспедиции. После дозаправки топливом на подбазе Харампур вертолет произвел взлет с грузом на внешней подвеске. Через 5 минут полета на высоте 150 м произошел отказ обоих двигателей. При вынужденной посадке на лесистую и болотистую местность в 60 км юго-восточнее а/п Тарко-Сале вертолет получил значительные повреждения.

Расследованием установлено, что при заправке вертолета топливом работники ГСМ Тарко-Салинской экспедиции, не предупредив экипаж, производили закачку воды для опрессовки другой емкости, трубопровод которой был соединен через задвижку с трубопроводом ЦЗС . В результате не герметичности задвижки в топливные баки вертолета попало большое количество воды. Авария Ми-6 Тюменского УГА в районе Тарко-СалеТип происшествия: аварияДата: 08 августа 1981 г.Страна: СССРМесто происшествия: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский р-н, 60 км юго-восточнее а/п Тарко-СалеТип ВС: Ми-6Регистрация ВС: СССР-21899Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)Подразделение: Тюменское УГА, 1-й Тюменский ОАОЭкипаж 255 летного отряда выполнял полеты по обслуживанию нефтеразведочной экспедиции. После дозаправки топливом на подбазе Харампур вертолет произвел взлет с грузом на внешней подвеске. Через 5 минут полета на высоте 150 м произошел отказ обоих двигателей. При вынужденной посадке на лесистую и болотистую местность в 60 км юго-восточнее а/п Тарко-Сале вертолет получил значительные повреждения.Расследованием установлено, что при заправке вертолета топливом работники ГСМ Тарко-Салинской экспедиции, не предупредив экипаж, производили закачку воды для опрессовки другой емкости, трубопровод которой был соединен через задвижку с трубопроводом ЦЗС . В результате не герметичности задвижки в топливные баки вертолета попало большое количество воды.

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