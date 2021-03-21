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21.03.2021 06:12 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

Авария Ми-6 Тюменского УГА в районе Тарко-Сале
Тип происшествия: авария
Дата: 08 августа 1981 г.
Страна: СССР
Место происшествия: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский р-н, 60 км юго-восточнее а/п Тарко-Сале
Тип ВС: Ми-6
Регистрация ВС: СССР-21899
Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)
Подразделение: Тюменское УГА, 1-й Тюменский ОАО
Экипаж 255 летного отряда выполнял полеты по обслуживанию нефтеразведочной экспедиции. После дозаправки топливом на подбазе Харампур вертолет произвел взлет с грузом на внешней подвеске. Через 5 минут полета на высоте 150 м произошел отказ обоих двигателей. При вынужденной посадке на лесистую и болотистую местность в 60 км юго-восточнее а/п Тарко-Сале вертолет получил значительные повреждения.
Расследованием установлено, что при заправке вертолета топливом работники ГСМ Тарко-Салинской экспедиции, не предупредив экипаж, производили закачку воды для опрессовки другой емкости, трубопровод которой был соединен через задвижку с трубопроводом ЦЗС . В результате не герметичности задвижки в топливные баки вертолета попало большое количество воды.

комментарии
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KIKOs | 21.03.2021 09:56
Заебись...
therapy | 21.03.2021 15:11
он упал
болт | 21.03.2021 17:05
Лет пять тому назад в начале лета восьмерка упала по пути из Нижневартовска в Сургут. Так и не нашли вертушку.
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