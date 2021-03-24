ещё! выкл. сиськи
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24.03.2021 05:52 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 
1975 г. Молодой агент ЦРУ Хиллари Клинтон вербует молодого советского специалиста Григория Явлинского с тем, чтобы он в будущем создал в России либеральную партию и прививал россиянам чуждые иностранные ценности.
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комментарии
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kikos | 24.03.2021 06:19
Какая радость то, батюшка вернулся!
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