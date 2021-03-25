ещё! выкл. сиськи
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25.03.2021 11:10 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
-Вот выйду я замуж,
рожу сына, назову его
Кузей и буду
Кузькина мать!
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