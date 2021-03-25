|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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25.03.2021 19:48 | тексты от kikoS | комментарии: 0 ↓
Глава 1
- Вы помните, как Вас зовут? - Спросил один из двух докторов, у лежавшего на больничной кушетке человека.
- Ээээ....- Человек задумался, в глазах появился страх. - Нет - испуганно ответил человек. - Не помню - И человек попытался встать.
- Нет, нет, лежите. Всё в порядке. Вы в больнице, но ничего страшного с Вами не произошло, не переживайте, я просто задам Вам несколько вопросов. Какое сейчас время года?
- Время года? - Переспросил человек и посмотрел в окно - Ээээ. ..лето? Я...я не знаю.... Не помню. Я ничего не помню.
- Спокойно. Такое бывает. Мы вызвали Вашу жену, Она скоро приедет.
- Жену? Чью жену? - Удивленно спросил человек - У меня есть жена?
- Не нервничайте. Полежите отдохните. Я скоро к вам зайду снова.
- Амнезия - Сказал один доктор другому.
Глава 2
- Где мой муж? Где Семён? Что с ним? Что случилось?? - В кабинет врача ворвалась перепуганная женщина. - Что произошло??
Доктор встал навстречу
- Здравствуйте. Ваш муж в порядке. Не беспокойтесь. Его нашли несколько часов назад, спящим в парке, на скамейке. Без документов. Он не смог ответить ни на один вопрос. Вызвали "скорую". Привезли к нам, в психиатрию. У него скорее всего временная амнезия и потеря в пространстве, в следствии чего пока не ясно. Мы сейчас делаем все проверки. А пока, пройдёмте вместе к нему. Может быть, увидя Вас, он вспомнит и всё остальное.
Глава 3
- Сеня!! - Женщина со слезами бросилась к мужчине, лежащему на больничной кушетке. - Это я - Катя!!! Ты меня узнаешь?? Узнаешь?? Я твоя жена Катя.
Семён смотрел на женщину не моргая.
- Катя? - неуверенно сказал мужчина.- Простите, Катя, но.... Простите....нет.
- Как же так??? Сеня... - Женщина отошла от мужа и разрыдалась.
- Расскажите ему о вас, о вашей семье, о нем самом. - Сказал доктор, Кате - Желательно больше подробностей, это может очень помочь востановить память.
- Хорошо - Сказала женщина чуточку успокоившись и обращаясь к мужу начала говорить..
- Значит так, тебя зовут Семён, Семён Корин. Мы с тобой женаты уже 14 лет... - И Катя снова заплакала - У нас трое детей: Костя, Жанна и младшенький Сашка. Мы живем вместе с моей мамой Людмилой Сергеевной. Ты работаешь на заводе по производству мебели, а вечером подрабатываешь грузчиком в магазине рядом с нашей однокомнатной квартирой. Мы ее купили по ипотеке четыре года назад. Помнишь?
- Не помню, я ничего не помню - Сказал Сеня - Он закрыл глаза и откинулся головой на подушку. - Ничего не помню - Сказал он тихо уставшим голосом.
- На сегодня - достаточно! - Сказал доктор. - У него шок. Он пока не понимает, что происходит. Для востановления памяти требуется время. Не беспокойтесь Екатерина, мы сделаем все нужные проверки. Ему нужно отдохнуть. Пусть неделю полежит у нас. Потом будет видно. В следующий раз, как придёте, принесите ему какие-то его любимые вещи, книги, фото.... Чтоб заработала ассациативная память. Ему нужен покой и время. Время и покой.
Глава 4
Открылась дверь в палату и вошла Катя. Она приходила на час каждый день, показывала фото. Рассказывала их общие истории.
Вот и сейчас она пришла, принесла книгу рассказала, что старший сын принес снова двойку, не хочет учиться, что с дочкой снова поругалась, а младший устроил истерику в магазине игрушек. Что ее мама забыла выключить телевизор и он снова перегорел. Придётся снова вызывать мастера. Что на обеих работах уже интересуются, когда же он вернётся. ..
Уже уходя Катя спросила:
- Ну что? Впомнил хоть что-то Сеня?
- Нет, пока ничего - С сожалением сказал Сеня.
Катя вышла. Сеня откинулся на подушку
Уже пятый день Семён находился в клинике. С утра он шел завтракать, потом выходил во дворик гулять. Ему давали какую-то таблетку. Он возвращался в палату, ложился и снова засыпал до обеда.
- Вот это - Отпуск!!! А не долбанная Турция с детьми и тещей на 3 дня как в прошлом году, - Прошептал сам себе Сеня, он тогда устал больше, чем отдохнул, еще недельку и придётся всё "вспомнить"...а пока....пока, он взял принесенный женой планшет, включил фильм и улыбнулся.
В палату вошел доктор.
- Ну, что Сень? Как дела?
- Норм. Отдыхаю. Слушай, спасибо Борька. С меня бутылка.
- Да, ладно. А для чего же ещё нужны бывшие одноклассники? Скоро ужин. Не пропусти дружище.
автор Стас Вольский
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