ещё! выкл. сиськи
« kikoS: Парочку можно выделить, а в основном хуйня.. имхо. »
26.03.2021 13:20 | тексты от kikoS | комментарии: 0  ↓ 
Муж жене:
- а вот скажи, жена может сделать так,
чтобы человек одновременно
радовался и грустил??
- ты вообще в курсе,
что у тебя - самый большой
хуй в деревне?
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