28.03.2021 10:35 | тексты от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от Я вот, что думаю . Все государственные должности в стране должны занимать только те, кто служил в армии. В своё время в ГДР к поступлению в ВУЗы лиц мужского пола допускали только после службы. Всю мудрость военноначальников показана в “Похождениях солдата Швейка “ – быстрота принятия решения ,, отсутствие сомнений в нем , вот что главное в работе слаженной и сложнейшей армейской системе . А то, всякие гражданские сволочи только сопли жуют … Не будем указывать пальцами ( лень нагибаться ) .

Во время моего обучения в славном Военном Краснознамённом Военном Институте Министерства обороны случилось вот что - из окна, то ли 12, то ли 14 этажа учебного корпуса выбросился слушатель-заочник . Что его повергло на сей скорбный шаг , не известно , говорили, что душевная болезнь .

Вылетел он аккурат после завтрака, и приземлился чуть в сторонке от входа в столовую, которая была в том же здании. Приём пищи закончился и все уже успели разойтись на занятия.

Вот что бы сделала какая нибудь гражданская сволочь? Правильно - вызвала бы труповозку, да и всех делов. Но ! В Военном Институте был 4й факультет, Военно – Юридический . Руководством было мгновенно принято решение - место происшествия огородить, труп не вывозить, внести изменения в учебную процесс.

И вот – сперва курсанты первого, потом второго … и так далее курсов , становились в каре и проводили практический семинар – “ Осмотр и описание места происшествия ”. Пятый курс не задействовали, они к тому времени уже практику в войсках прошли. К обеду процесс закончился, покойника увезли, асфальт помыли .

Вот так, чёткая организация учебного процесса, мгновенная реакция руководства позволила поднять проведение занятий на новую высоту, без излишних материальных затрат.