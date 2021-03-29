ещё! выкл. сиськи
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29.03.2021 11:17 | прочее от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 

1080x1062, 133 Kb / солнце светит в лицо, руки сложила козырьком, смотрит и улыбается, на безымянном пальце левой руки украшение, кудрявая голова смотрит на лицо девушки, чёрно-белое фото, вероятно, отдых на пляже

комментарии
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supershmel | 29.03.2021 11:21
та шо за хуйня то происходит. атрокс ощущение, что из дурки постит, кекоса штолрмит из стороны в сторону. точка всех за член покусал? где спокойствие на блоге
atrox | 29.03.2021 11:31
Добавил запятую после "вероятно".
atrox | 29.03.2021 11:34
supershmel (11:21), Шлёма, приди, порядок наведи.
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