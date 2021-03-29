ещё! выкл. сиськи
« Лелик: считаем повтором? »
29.03.2021 17:15 | ссылки от myaso | комментарии: 0  ↓ 
Хм. А ведь умная женщина. В Афинах был стоизицм, а я так понимаю у одичалых это течение называется мизулизм. Или долбоебизм. Короче хрен вас поймёшь кочевников хреновых.


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