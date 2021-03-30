ещё! выкл. сиськи
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30.03.2021 13:54 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Мне интересно. Если бы наших спортсменов заставили на открытии Олимпиады ползти на карачках, и при этом правильные спортсмены из правильных стран (к примеру, из Украины), хлестали бы их по задницам прутиками - кто отказался бы от поездки?
Полагаю, что никто. "Всю жизнь тренировались", "надо медали завоевывать".
Носиков бы написал проникновенную колонку о суровом русском молчании, о грозном ползке на карачках.
Но у меня простой вопрос. За подозрительную бедность я, как налогоплательщик, платить готова. А вот за такой спорт высоких достижений - нет.
Но кто меня спрашивает?
Ладно - деньги, хрен с ними. Об одном прошу: не говорите больше, что эта коллективная слизь выступает за мою страну.
Но даже об этом просить бесполезно. Скажут, и не раз.
[Ольга Туханина]

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