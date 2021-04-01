ещё! выкл. сиськи
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01.04.2021 16:55 | картинки от Vintorezz | комментарии: 8  ↓ 
Для тру олдов!!!
700x866, 182 Kb / Дискета, принц Персии, компьютер, монитор, игра

комментарии
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Baklazhan | 01.04.2021 17:29
Очень нравилась эта игра)))
Vladko | 01.04.2021 17:40
Для тру олдов монитор должен быть черно зеленый или черно-коричневый.
. | 01.04.2021 18:27
Тру олдам нужно объяснять, кто такие "олды" и кто их трёт.
Real McCoy | 01.04.2021 18:49
Vladko (17:40), это мажор какой-то, вон у него - сидиром и монитор-семнашка.
Real McCoy | 01.04.2021 18:55
Винторез, какие ж "тексты", когда вон - графика в полный рост, 256 цветов!
Damsel | 01.04.2021 19:09
Поправила категорию
WWWolfy | 01.04.2021 19:13
Помню ощущения опустошения, когда прошёл её..
Bob Tot | 01.04.2021 20:08
Real McCoy (18:49), плоский!
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