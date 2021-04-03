ещё! выкл. сиськи
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03.04.2021 23:18 | прочее от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 

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дом, камень, крыша, албанский, черепица, стеклянный, заяц, отражение, черепица, просит, красный, обрубок, пожарный, ставня, набухший, кран, угол, второй, ветка, этаж

комментарии
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. | 03.04.2021 23:59
@kikos, классно, что ты так подробно таги прописывать умеешь. А можем попробовать выбирать, например, 10 самых важных и только их оставлять?
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