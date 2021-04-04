ещё! выкл. сиськи
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04.04.2021 13:11 | прочее от KIKOs | комментарии: 7  ↓ 

960x1200, 269 Kb / поляна, цветы, солнечные ванны, плоскостопие, ориентация

поляна, цветы, солнечные ванны, плоскостопие, ориентация

комментарии
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Bob Tot | 04.04.2021 13:16
я, конечно, симметрично подставлюсь, но неужели писать херню в тагах на загибающемся бложике - самое веселое занятие из всего, что доступно в 2021 году?
KIKOs | 04.04.2021 13:24
Bob Tot (13:16), заметь, из -за таких как ты, не таких как я, блог загибается... трудись - и будет блогу счастье.
Bob Tot | 04.04.2021 13:50
KIKOs (13:24), ты меня сильно переоцениваешь) Он начал загибаться задолго до того, как я пришел, если вообще когда-то процветал
DimaS | 04.04.2021 14:18
хм... а где плоскостопие?
DimaS | 04.04.2021 14:18
плоскожопие ещё допускаю, но где плоскостопие?
Cyrilus | 04.04.2021 15:30
Симпатичная девушка отдыхает в Люксембургском саду в Париже. Ни плоскостопия, ни плоскожопия я не вижу.
Bob Tot | 04.04.2021 15:35
это Кикос так вдыхает искру жизни в загибающийся бложек
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