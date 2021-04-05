05.04.2021 13:04 | картинки от aamen | комментарии: 0 ↓ от Если вы не знали, “Крик” – это целая серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, созданных между 1893 и 1910 годами.

Кстати , кто то видит не мужчину в фигуре на переднем плане , а спаниэля)) Особенно это видно на третьей картине) Живите теперь с этим!

scream, Крик

