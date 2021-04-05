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05.04.2021 22:03 | тексты от selector | комментарии: 4 ↓
- Одно лето я не расставался с Сезанном и с несколькими картинами Дега.
Разумеется, это были воображаемые картины, и только в воображении я мог их
оценить. Но все же я оценивал их. То был своего рода вызов судьбе.
Я заучивал наизусть цвета и композицию, хотя никогда не видел ни одного цвета
днем. Это был лунный Сезанн и ночной Дега. И я запоминал и сопоставлял эти
картины в их сумеречном воплощении. Позже я нашел в библиотеке книги по
искусству. И, присев под подоконником, усердно изучал их. Призрачный мир, но
все же это был мир.
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