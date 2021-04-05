ещё! выкл. сиськи
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05.04.2021 22:03 | тексты от selector | комментарии: 4  ↓ 
- Одно лето я не расставался с Сезанном и с несколькими картинами Дега.
Разумеется, это были воображаемые картины, и только в воображении я мог их
оценить. Но все же я оценивал их. То был своего рода вызов судьбе.

Я заучивал наизусть цвета и композицию, хотя никогда не видел ни одного цвета
днем. Это был лунный Сезанн и ночной Дега. И я запоминал и сопоставлял эти
картины в их сумеречном воплощении. Позже я нашел в библиотеке книги по
искусству. И, присев под подоконником, усердно изучал их. Призрачный мир, но
все же это был мир.

мир

комментарии
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mxx | 05.04.2021 22:06
тени в раю. но это не смешное
selector | 05.04.2021 22:10
просто надо иметь смелость смеяться над собой
mxx | 05.04.2021 22:13
selector (22:10), что же здесь смешного? и где здесь над собой?
selector | 05.04.2021 22:24
Вы ведь только киськи с сиськами оцениваете, смешно же
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